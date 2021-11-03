В ГД захотели ввести геномную экспертизу для всех россиян

В Госдуме допустили поэтапное введение геномной экспертизы для всех россиян. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что после регистрации мигрантов такую практику можно распространить сперва на преступников, а в перспективе и на всех российских граждан. Его слова приводит «Интерфакс».

Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше будет видно, — сказал он.

Выборный добавил, что вероятность продвижения такого законопроекта «при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права» достаточно велика.

Когда участники будут знать, что даже при административном правонарушении их установят, то желания похулиганить будет намного меньше, — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что геномная экспертиза нужна также для установления личности потерпевших или же убитых. Это поможет поддерживать порядок в стране.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приехавшими на заработки в Россию.