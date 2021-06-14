В Госдуме вернули COVID-ограничения из-за роста заболеваемости в палате

https://static.news.ru/photo/420284a8-cdb0-11eb-a41b-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума возвращает ранее отменённые ограничения в работе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди депутатов. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что количество заболевших увеличилось незначительно, но этого достаточно для возобновления мер предосторожности.
Мы в этой связи приняли ряд решений, вновь вернулись к тем ограничениям, которые ранее принимали в отношении организации работы Госдумы. Просьба обратить на это внимание, — цитирует спикера агентство.
Володин добавил, что на сегодняшний день коронавирусом переболели примерно 200 депутатов. Свыше трети парламентариев прошли вакцинацию.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что Госдума сняла с повестки рассмотрение законопроекта о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Инициатива принадлежала правительству с целью достижения коллективного иммунитета к инфекции.