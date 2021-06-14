В Госдуме вернули COVID-ограничения из-за роста заболеваемости в палате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Совфеде рассматривают возможность введения дополнительных льгот для иностранцев, желающих учиться в России. Как рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, для привлечения студентов из-за рубежа предлагается компенсировать их затраты на дорогу до места учёбы.

Как пояснил сенатор, в числе первоочередных мер — бесплатный, хотя бы единовременный, проезд к месту образования и обратно, бесплатная медицинская страховка, повышенная стипендия и компенсация расходов на общежитие. По словам...