В ГД внесён законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы. В нём предлагается закон «О связи» дополнить положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включённым в перечень социально значимых, «оказываются без взимания платы».

Обеспечить российских граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам предложил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года.

В феврале сотовые операторы и интернет-провайдеры обратились к государству с просьбой компенсировать расходы на реализацию проекта. По их подсчётам, предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам ежегодно будет обходиться в 150 млрд рублей.

В апреле, на пике режима самоизоляции, выяснилось, что многих россиян не заинтересовал бесплатный доступ к сайтам. По данным опроса, 79% вообще не планируют пользоваться интернет-ресурсами из списка Минкомсвязи, 35% сослались на наличие безлимитных тарифов, а 23% заявили, что им не угрожает отключение Интернета за неуплату. О том, что они намерены посещать социально значимые сайты, заявил лишь каждый пятый (21%) участник исследования.

Ранее NEWS.ru писал, что в перечень предустанавливаемого отечественного ПО на гаджеты россиян войдёт агрегатор ресурсов доступного Интернета. Приложение будет объединять сайты с бесплатным доступом. Всего в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдёт около 27 приложений. В список вошли: «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Kaspersky Internet Security, Mir Pay, «Госуслуги» и другие.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить этот агрегатор в тестовом формате 1 апреля 2021 года.