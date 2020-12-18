Долю иностранного капитала в российских онлайн-кинотеатрах могут ограничить

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») внёс в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается установить предел в 20% для доли иностранного капитала в российских онлайн-кинотеатрах.

В 2017 году вступили в силу правовые нормы, регламентирующие работу аудиовизуальных сервисов (АВС). Они установили 20% как максимальную долю зарубежного капитала в работающих в России онлайн-кинотеатрах, однако это касалось только сервисов, где россияне составляют не более половины от всех зрителей, передаёт «Парламентская газета».

Горелкин отметил, что под действие закона попали крупнейшие международные платформы, а работающие исключительно в РФ, по сути, остались вне правового регулирования. Депутат посчитал, что этот пробел нужно устранить. Инициированный им законопроект в случае принятия установит норму в 20% для всех онлайн-кинотеатров независимо от состава аудитории.

Как сообщал NEWS.ru, несмотря на удар, который нанесла пандемия коронавируса по отечественной киноиндустрии, в 2020 году было объявлено о целом ряде новых кинопроектов. Так, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель», однако перенесёт действие картины из XIX в XXI век.