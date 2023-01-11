В ГД внесли проект о ежегодной выплате ветеранам ВОВ 75 тысяч рублей

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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в размере 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ ко Дню Победы, следует из документа, опубликованного членом фракции либерально-демократического объединения Ярославом Ниловым. Представители партийного объединения предложили выплачивать данную сумму не только участникам, но и инвалидом ВОВ, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в ходе войны.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей, — указали в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны 25 апреля получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По его словам, средства были отправлены 20 320 ветеранам вместе с пенсией.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе «​нашим долгом». Он отметил, что ветераны, находящиеся на различных территориях Украины, не могут получать пособия, поэтому российские власти решили предоставить их там, где это возможно.