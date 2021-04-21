В ГД объяснили сложность продления майских праздников

https://static.news.ru/photo/c2b3263a-a343-11eb-90a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России весьма сдержанно реагирует на любые попытки внесения кардинальных изменений в рабочий график, поэтому вряд ли одобрит продление майских праздников. Об этом «Ридусу» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что при увеличении количества праздничных дней придётся пожертвовать выходными в другое время года. Для кабмина это означает внесение изменений в постановление, принятое в 2020 году, чтобы избежать дисбаланса рабочих и нерабочих дней.

Я думаю, что на это правительство не пойдёт, — сказал парламентарий изданию.

Нилов напомнил, что кабмин в 2020 и 2019 годах так и не сделал выходным днём 31 декабря, хотя это «абсолютно разумная идея» и большинство граждан её поддерживали. По его мнению, с майскими праздниками всё ограничится предложениями.

Как сообщалось ранее, Минтруд рассматривает возможность продления выходных в начале мая. Однако, по словам главы ведомства Антона Котякова, решения по этому вопросу ещё нет.