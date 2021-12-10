В ГД указали на нюанс в штрафах за курение рядом с детьми и беременными

Прежде чем одобрить денежные взыскания за курение вблизи детей и беременных, нужно вспомнить про родителей, дымящих рядом с ребёнком у себя дома, где их невозможно оштрафовать, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она предложила объяснять таким парам вред табака для детей, а потом уже вводить штрафы. Она подчеркнула, что нюанс идеи депутата ГД Султана Хамзаева в том, что денежные санкции без просветительской работы вызовут «только агрессию».

Одними штрафами не обойтись. Есть родители, курящие дома в присутствии ребёнка. Это отдельная тема, её штрафами не решишь. Им надо объяснить, что вместе с дымом в организм ребёнка попадает столько же, а может и больше, вредных веществ [чем в организм курящего], что из-за этого клетки в развивающимся детском организме могут начать не так делиться, что приведёт к хроническим заболеваниям, — заявила Буцкая.

Спикер подчеркнула, что если в РФ «научили людей не курить в кафе и пристёгиваться в автомобилях», то и научат не курить рядом с беременными и детьми.

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат ГД Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременными или несовершеннолетними. В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко он отметил, что подобные нормы, направленные на сохранение здоровья и защиты окружающих от табачного дыма, действуют в ряде других стран.

Ранее стало известно, что в России планируют разработать систему, которая позволит выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Она будет определять сам факт курения на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность.