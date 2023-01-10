В ГД сообщили о планах ввести новые рамки ответственности за госизмену Депутат Колунов: в России ужесточат ответственность за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

В России планируют обозначить новые рамки ответственности за предательство Родины, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что осенью были приняты правки, которые ужесточили наказание за госизмену и диверсии. Сейчас рассматривается возможность ограничить выплаты тем, кто уехал.

Абсолютно логично, что уже готовятся законопроекты об ограничении выплат в пользу тех лиц, которые покинули Российскую Федерацию. Общество данную инициативу поддерживает. А значит, законодатели должны сформулировать и подготовить соответствующий законопроект, — рассказал Колунов.

Депутат отметил, что во многих странах предусмотрено наказание за предательство Родины и госизмену. По его мнению, риторика меняется у политиков не только в России, но и во всем мире: она становится более жесткой, так как этого требует время.

Сегодняшняя ситуация с актером Артуром Смольяниновым — наглядный пример того, что новые рамки ответственности, в том числе уголовной, — это оправданный ответ на новые форматы предательства, которые наносят всей стране и всем ее гражданам существенный, а порой и непоправимый урон, — считает депутат.

Парламентарий отметил, что лишение гражданства является справедливым наказанием для предателей страны. После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. Среди них есть те, кто активно высказывает свою позицию против проведения СВО.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свою точку зрения о том, как надо поступать с предателями. По мнению Медведева, их нужно судить по закону, а когда тот не достигает цели, следует руководствоваться правилами военного времени.