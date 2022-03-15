В ГД рассказали о мерах по упрощению работы бизнеса в условиях санкций
Депутат ГД Фролова: в условиях санкций будет усилена контрольно-надзорная реформа
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:41, 15 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала, что в условиях санкций будет усилена контрольно-надзорная реформа в сфере бизнеса. Эта мера нужна, чтобы упростить условия работы, сократить количество проверок в компаниях и минимизировать бюрократические барьеры, пишет «ПолитЭксперт».
Несомненно, принимаемые меры положительно скажутся на экономической обстановке. На фоне санкций со стороны Запада это крайне важно, — подчеркнула она.
Реформу запустили три года назад. За это время 143 тысячи требований для бизнеса были отменены. Также были сокращены визиты проверочных инстанций на предприятия, а неутешительные решения оспорить стало гораздо проще. Раньше это было возможно только в суде, а теперь и в досудебном порядке, в течение 20 дней через портал госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что главная цель для властей Подмосковья сейчас — поддержать бизнес. Он отметил, что для этого ведутся встречи с представителями компаний. По словам губернатора, необходимо понять, какие у них возникли сложности.