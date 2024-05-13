В ГД рассказали, как будут индексировать пенсии неработающих пенсионеров Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров будут индексировать дважды в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация страховых пенсий по старости для неработающих российских пенсионеров с 2025 года будет происходить два раза в год, сообщила депутат ГД Светлана Бессараб. Индексировать выплаты будут 1 февраля и 1 апреля.

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля, — объяснила депутат.

Бессараб добавила, что социальные пенсии продолжат индексировать с 1 апреля. По ее словам, в настоящее время все виды пенсий в России получают 43 млн человек.

Президент России Владимир Путин ранее предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет — до 2030 года. При этом он подчеркнул, что он должен быть проиндексирован. Помимо данной программы, глава государства также предложил продлить льготную ипотеку для молодых семей.

Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала. По его словам, это делается, чтобы он был полезен большему числу граждан.