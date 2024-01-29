В ГД рассказали, как бороться с антироссийской позицией среди педагогов Депутат Вассерман призвал граждан России сообщать о случаях финансирования ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянам необходимо проявлять бдительность и обращать внимание на случаи, когда педагог на уроке начинает высказывать антироссийскую позицию, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по вопросам просвещения Анатолий Вассерман. В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день крайне мало случаев, когда российские учителя поддерживают и спонсируют ВСУ.

Насколько мне известно, случаев, когда педагогов подозревают в финансировании ВСУ мало. Учителей у нас миллионы, о подобных случаев, к счастью, несколько десятков. Необходимо проявлять свою гражданскую позицию и бдительность. Если педагог на уроке начинает рассказывать о том, что Россия — это нечто плохое, то ученики и их родители должны обратить внимание на ситуацию, — сказал Вассерман.

Парламентарий отметил, что проводить проверки на финансирование ВСУ среди педагогов невозможно. По его мнению, если человек открыто не продемонстрирует свои антироссийские взгляды, проверка может ничего не выявить.

Хочу отметить, что на последнее десятилетие противник разработал множество приемов разрушения нашего сознания. Соответственно, подобные трагические случаи будут происходить и в будущем. Однако их никогда не будет много, поскольку большая часть этих приемов основано на изучении их общества. А многие ключевые ценности русской цивилизации им прямо противоположны, — заключил Вассерман.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов подожгла два кабинета. Перед этим женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат. Правоохранительные органы проводят проверку.

До этого в Ростовской области задержали бывшую сотрудницу одного из госучреждений по подозрению в финансировании украинской армии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.