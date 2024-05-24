В ГД раскритиковали повышение НДФЛ для дохода от миллиона рублей в год Аксененко выступил против повышения НДФЛ для дохода от миллиона рублей в год

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Депутат Государственной думы РФ Александр Аксененко в своем Telegram-канале раскритиковал идею повышения налога на доходы для физических лиц (НДФЛ), начиная от суммы в миллион рублей в год. Парламентарий отметил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний не называл численные параметры прогрессивной шкалы налогообложения, но отметил, что они будут «разумными».

Отмечу, что повышение налога для дохода от одного миллиона рублей в год разумным назвать нельзя. А в течение недавнего времени шли обсуждения вокруг этой цифры, — написал Аксененко.

По его словам, партия «Справедливая Россия — За правду» считает разумной шкалу, при которой НДФЛ для дохода от пяти миллионов рублей в год будет составлять 15%, от 24 млн — 18%, от 200 млн — 20% и более 500 млн — 25%. Также парламентарии считают, что если доход гражданина меньше минимального размера оплаты труда, то платить НДФЛ он не должен. Также партия, по словам Аксененко, выступает за снижение налога на добавленную стоимость. Министр Силуанов на слушаниях сообщил, что НДС не вырастет.

Кроме того, он заявлял, что налоговый режим для самозанятых в России не изменится до 2028 года. По его словам, изначальные планы на этот счет не поменялись. НДФЛ же пообещали сохранить прежним для участников СВО — прогрессивная ставка их не коснется.