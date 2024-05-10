В ГД призвали наградить уроженцев Дагестана, спасавших людей в Петербурге Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана за помощь людям в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Троих уроженцев Дагестана, которые первыми бросились спасать людей из автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, необходимо представить к наградам, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале. Парламентарий заявил, что планирует обратиться с соответствующим ходатайством в профильные органы.

Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств. В кадре звучит аварская речь, — написал он.

Хамзаев отметил, что благодаря молниеносной реакции неравнодушных прохожих и сотрудников МЧС количество жертв в результате аварии удалось минимизировать. Позднее парламентарий раскрыл личности троих мужчин, которые бросились в реку для оказания помощи пострадавшим. Ими оказались уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов.

[Уроженцы Дагестана] работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву. Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды! — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС подняли из реки Мойки в Санкт-Петербурге пассажирский автобус, рухнувший туда в результате аварии на Поцелуевом мосту. Специалисты работали с помощью тяжелой спецтехники. Работы на месте происшествия завершены.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, как минимум трое из них погибли.