В ГД предложили закрепить за МЧС и Росгвардией полномочия по разминированию

https://static.news.ru/photo/5de8a92e-6c51-11eb-90d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии официально могут добавить работы по разминированию. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

В настоящее время поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и устройств законодательно закреплён за ФСБ и ФСО. На деле этой работу часто выполняют сотрудники МЧС и Росгвардии, хотя нигде эти полномочия не прописаны. В результате возникает правовая неопределённость.

В ГД предложили внести в законы «О гражданской обороне» и «О войсках национальной гвардии» соответствующие поправки. Как отметили авторы инициативы, принятие законопроекта не потребует изменений структуры или создания новых подразделений МЧС и Росгвардии, передаёт ТАСС.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении штрафов за неподчинение силовикам во время митингов и публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Наказание увеличится не только для гражданских лиц, но также для должностных и юридических лиц.

Документ предусматривает наказание за повторное неподчинение представителям правоохранительных органов или за воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей организатором собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Уточняется, что речь идёт о сотрудниках полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН, писал NEWS.ru.