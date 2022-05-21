В ГД предложили ввести дополнительный выходной за стрессовую работу

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил предоставлять раз в месяц дополнительный выходной гражданам, которые работают в условиях постоянного стресса. Свою инициативу он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В Совфеде заявили, что идея требует доработки и уточнения, сообщает РИА Новости.

Нужно понять, кто эти люди, которым предлагают ввести дополнительный выходной день. Кто-то работает в стрессе, кто-то не в стрессе. <...> Это предложение мне кажется не до конца проработанным и каким-то неопределённым, — сказал агентству член социального комитета Совфеда Игорь Круглый.

Он также отметил, что в России уже предусмотрены всевозможные льготы для тех, кто трудится в сложных условиях.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) идею депутат готовы поддержать, но её реализацию считают маловероятной.

Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость — 0,01%, — заявил глава организации Михаил Шмаков.

Ранее в Госдуме заявили, что в Росси нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю. По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, рынок труда сам придёт к тому, чтобы россияне меньше трудились и больше времени уделяли себе.