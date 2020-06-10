В ГД предложили учредить награды для борющихся с коронавирусом врачей

https://static.news.ru/photo/4f6eeeca-ab23-11ea-b0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ 10 июня приняла постановление, согласно которому правительству страны предлагается учредить специальные награды для медицинских специалистов, которые в период пандемии борются с коронавирусной инфекцией нового типа. Проект разработали после выступления министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Также для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, предложили обеспечить санаторно-курортное лечение. В Госдуме отметили, что необходимо создать комплекс мер, которые были бы направлены на охрану труда врачей и другого персонала российских больниц. В частности, эти меры должны коснуться разработки новых типовых норм выдачи специальной обуви, одежды и прочих средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в постановлении предлагается разработать вопрос резервного коечного фонда и механизма, позволяющего перераспределять лекарства между больницами на случай дефицита препаратов.

В том числе рекомендуется предусмотреть в рамках разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения нормативно-правовое регулирование, позволяющее медицинским организациям оперативно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам Милонова, наша страна ведёт борьбу с распространением коронавируса: тысячи медиков и волонтёров ежедневно рискуют здоровьем, чтобы помочь людям на фоне распространения COVID-19.