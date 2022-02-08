В ГД предложили учредить должность уполномоченного по правам педагогов

В России может появиться институт уполномоченного по правам учителей, с инициативой его создания выступил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, российские педагоги сегодня подвергаются нападкам «по поводу и без повода» и эту ситуацию необходимо менять, передаёт ТАСС. Ранее сообщалось, что преподавателя гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину уволили из-за чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

В связи с последними событиями в одной из школ Санкт-Петербурга (увольнение сотрудницы гимназии № 168) прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения в России должности уполномоченного по правам учителей. В настоящий момент педагогическое сообщество оказалось беззащитным перед реалиями современной жизни, и эту ситуацию пора менять, — написал парламентарий в обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат отметил, что учителя делают всё, чтобы российские дети получали достойное образование. Однако в настоящее время они нередко лишены заслуженного уважения, их «третируют по поводу и без повода». Педагоги нуждаются в поддержке, но федеральные и региональные чиновники не часто задумываются об их проблемах.

Чернышов добавил, что учителя сегодня сильно рискуют, отходя от канонов образовательного процесса, и припомнил ряд случаев, когда педагогов увольняли с работы необоснованно. Он подчеркнул, что в России необходим институт, который будет заниматься защитой прав учителей.

Ранее сообщалось, что преподавателя гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину уволили из-за чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор образовательного учреждения мотивировала своё решение тем, что эти авторы являлись «врагами народа» и «пособниками фашистов». Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учительница должна быть восстановлена на работе. Он заверил, что ведомство проведёт проверку по факту инцидента, а также призвал административных работников более чутко относиться к учителям.