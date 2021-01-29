В ГД предложили тестировать на наркотики задержанных на акциях подростков

https://static.news.ru/photo/5784c7c4-62c5-11eb-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым проверять на употребление наркотиков подростков, задержанных в ходе незаконных акций протеста. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В депутатском запросе на имя министра он отметил, что в последнее время растёт число случаев вовлечения несовершеннолетних в подобные мероприятия. При этом самих подростков политика как таковая не интересует. Они видят в этом «акты непослушания» взрослым и «весёлые приключения», не задумываясь, что это может сломать «их молодую жизнь».

Парламентарий добавил, что незаконная уличная политика способствует распространению наркотиков. Злоумышленники специально делают их более доступными перед незаконными протестами, чтобы «подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия». По его словам, поведение подростков на митингах в столице и Петербурге наталкивало на мысль, что они могли находиться под действием наркотиков.

Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных правил при задержании детей и подростков на незаконных митингах. В случае вероятного задержания полицией несовершеннолетнего <...> внедрить обязательное тестирование на наличие наркотиков в организме, — цитирует РИА Новости содержания запроса.

Депутат полагает, что данная мера позволит предотвратить совершение подростками более тяжкий преступлений.

23 января в ряде российских городов прошли несогласованные протестные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В числе задержанных силовиками демонстрантов оказались около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что московских подростков, участвовавших в митинге, могут поставить на внутришкольный учёт. Кроме того, с ними будет проведена индивидуальная профилактическая работа и занятия по коррекции поведения.