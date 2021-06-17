В России ужесточат наказание за издевательства над животными

https://static.news.ru/photo/5d5301fc-cf62-11eb-8dd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. В нём предлагается увеличить размер штрафа до 1 млн рублей. Документ опубликован в думской базе данных.

Проект содержит ряд дополнений в уголовное законодательство. Согласно его положениям, жестокое обращение с животным, совершённое группой лиц, общеопасным способом или с применением оружия, повлечёт штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей с принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы от трёх до пяти лет.

Документ содержит проект статьи 245.1 УК РФ, в которой говорится о редких и краснокнижных животных. За издевательства над ними авторы предлагают штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей, а также наказывать принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Депутаты также предложили ввести в УК главу о запрете на содержание животных. В ней будет статья с аналогичным названием, в соответствии с которой суд может наложить запрет на содержание животного сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штраф за выброс домашнего животного на улицу. По мнению авторов, размер взыскания должен составлять 30 тысяч рублей.