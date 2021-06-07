Депутаты предложили штрафовать хозяев квартир за нарушения арендаторов

https://static.news.ru/photo/ecd2bb9c-c765-11eb-a8b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парламентарии намерены дополнить Жилищный кодекс статьёй об ответственности собственников квартир за нарушения их арендаторов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 8 июня, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, собственник должен будет возмещать ущерб, нанесённый нанимателями общественному имуществу или имуществу соседей. Кроме того, владелец квартиры должен следить за тем, чтобы наниматели не шумели и соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности.

Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдаёт. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение, — рассказал изданию соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Законопроект также поддержал руководитель общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его мнению, хозяин жилья должен нести солидарную ответственность за все действия, которые совершают арендаторы. Он подчеркнул, что сейчас штрафы за нарушение тишины в жилых домах копеечные и регулируются только региональным законодательством. Это приводит к многочисленным нарушениям правил проживания в многоквартирных домах.

Как рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения. Примерами таких оснований, по её словам, могут служить систематические нарушения тишины, хулиганские действия со стороны соседей, нарушения правил содержания домашних животных или игра ночью на музыкальных инструментах.