В ГД предложили разрешить школьникам из Воронежа пересдать ЕГЭ Депутат Буцкая: школьникам из Воронежа нужно дать возможность пересдать ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьники, получившие стресс перед сдачей ЕГЭ в воронежской школе № 62, должны получить право на пересдачу экзамена, заявила в беседе с «360» депутат и первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она напомнила, что от ЕГЭ во многом зависит будущее выпускников, которые получили незапланированную встряску.

Поэтому вчера Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы для этих ребят, которые уже получили стресс, не доходя даже до парты, за которой они будут писать ЕГЭ, обязательно должна быть возможность этот ЕГЭ пересдать, — указала Буцкая.

Парламентарий также подчеркнула, что рамки металлоискателя стоят в местах проведения экзамена для безопасности учеников. При этом проверяющие должны были получить инструкцию по правилам поведения.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после скандала в Воронеже призвал отказаться от проведения ЕГЭ и ОГЭ. Он уточнил, что такие ситуации приводят к стрессу у несовершеннолетних, который негативно отражается на их здоровье.