В ГД предложили разрешить экстренным службам вскрывать жилища россиян

Спасателям и врачам скорой помощи следует разрешить вскрывать жилища граждан в экстренных ситуациях до приезда полиции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Предложение расширить полномочия указанных лиц он направил вице-премьерам Юрию Борисову и Татьяне Голиковой, сообщает RT.

Парламентарий пояснил, что по действующему законодательству вскрытие жилища гражданина возможно только в присутствии сотрудников полиции. Работники экстренных служб обязаны дожидаться их приезда, хотя это может привести к потере времени, которое необходимо для спасения человека. Бывают ситуации, когда нуждающийся в помощи гражданин находится в запертой квартире и не может самостоятельно открыть дверь спасателям или медикам.

В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи, — написал депутат в обращении к вице-премьерам.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок вскрытия автомобиля в отсутствие владельца. Предупреждать об этом предлагается за сутки по Интернету, почте или телефону. Тот же самый порядок предлагается установить и в случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение во время отсутствия там собственника жилья.