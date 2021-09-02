В ГД предложили расширить круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить перечень лиц, которым законодательство запрещает выступать учредителями СМИ, и включить в него тех, кто признан причастным к экстремистской деятельности. Об этом сообщает RT.

Свою инициативу парламентарий изложил в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева. В нём он указал, что круг физических и юридических лиц, лишённых права учреждать СМИ, в соответствующем законе определён, но указанная категория граждан в него не входит. Однако они могут использовать данные информационные площадки для продвижения своих разрушительных идей.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации, — написал депутат.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым причастные к экстремизму не смогут принимать участие в выборах. Запрет будет распространяться на любые выборы, а не только на думские. Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут избираться в течение пяти лет, а члены и другие причастные к её работе — в течение трёх лет.