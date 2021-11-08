В ГД предложили расширить географию проекта по уходу за инвалидами

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения поправок в проект бюджета ко второму чтению заявила, что действие проекта по долговременному уходу за пожилыми инвалидами следует расширить ещё на семь регионов. По её словам, речь идёт о более чем 100 тысячах человек, сообщает ТАСС.

Мы считаем, что нужно расширять практику пилотных регионов. Как минимум ещё семь регионов подключить к этой большой работе к тем 24, которые есть, — цитирует агентство Кузнецову.

Она отметила, что уже есть хорошие результаты реализации данного проекта и «высокий эффект от этих затратных мер».

Вице-спикер добавила, что в целом на данную программу при наличии поддержки планируется потратить свыше 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство упростило оформление пособий по уходу за инвалидами и пожилыми россиянами. Граждан, которые этим занимаются, освободили от обязанности подтверждать отсутствие работы и выплаты по безработице или пенсий, а также от необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного. Кроме того, кабмин выделил 10 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и креслами-колясками.