В ГД предложили присвоить участникам операции на Украине статус ветеранов

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Рособрнадзор из-за рисков распространения коронавируса решил перенести проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно их информации, проверочные работы теперь планируют провести с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание составят до 5 сентября этого года.

Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года, — говорится в заявлении. Минздрав России ранее...