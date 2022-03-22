В ГД предложили присвоить участникам операции на Украине статус ветеранов
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:30, 22 марта 2022
Российские десантники демонстрируют противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin, захваченные в бою против украинских военнослужащих на УкраинеФото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму проект, по которому участники спецоперации на Украине наделяются статусом ветеранов боевых действий. Отмечается, что получающие такой статус лица имеют право на дополнительные выплаты от государства и ряд льгот.
Наши парни мужественно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине, рискуют жизнью ради безопасности нашей страны. Они заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё. Поэтому «Единая Россия» внесла законопроект, — отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатную поставку газа для Вечных огней и Огней памяти. Турчак отметил, что сейчас не определён порядок снабжения Вечных огней, из-за чего нередко фиксируются ситуации, когда огонь перестаёт гореть по причине наличия долгов у обслуживающих организаций.