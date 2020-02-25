https://static.news.ru/photo/a8c1ff32-57bb-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Аборты следует сохранить в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку решение об искусственном прерывании беременности может приниматься не только по желанию будущей матери. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Борис Менедлевич.

Он пояснил, что в ряде случаев аборт может проводиться по медицинским показаниям, когда роды представляют угрозу для жизни женщины. Кроме того, бывает, что женщины беременеют в результате изнасилований.

Не стоит так категорично заявлять об отмене абортов: если женщине ребёнок не нужен, то она в любом случае найдёт способ, как от него избавиться, — цитирует депутата «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Виталий Милонов высказался за включение запрета на аборты в Конституцию РФ. По его мнению, ребёнок имеет право на защиту не только после рождения, но и до него.