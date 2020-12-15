В ГД предложили наказывать за нарушение правил использования пиротехники

Депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Владимир Бурматов предложили ввести административную ответственность за нарушение правил использования пиротехники. С соответствующей просьбой парламентарии обратились к премьеру Михаилу Мишустину.

Депутаты напомнили, что ежегодно в России в период новогодних праздников из-за петард и фейерверков десятки граждан получают травмы и увечья, а в домах и квартирах происходят возгорания.

Как отметил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Бурматов, с 1 января 2021 года утрачивает силу постановление правительства, которым устанавливаются правила поведения граждан при хранении, реализации использовании пиротехники бытового назначения I-III классов опасности. При этом новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий до настоящего времени ещё не принято.

В этой связи просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность утверждения новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, — говорится в обращении.

В документе подчёркивается, что это уже требования не только пожарной безопасности, но и безопасности жизни и здоровья граждан, экологии и защиты животных от жестокого обращения, сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают установить возрастное ограничение на приобретение, хранение и использование пиротехники — от 18 лет, а также обязать использовать её исключительно на специально отведённых для этого площадках. Кроме этого, предлагается внести изменения в Административный кодекс РФ в части установления ответственности за нарушение требований безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I-III классов опасности.

NEWS.ru писал, что новая редакция правил противопожарного режима разрешит россиянам с 1 января 2021 года использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. Речь идёт о пиротехнических изделиях не выше второго класса опасности. В настоящее время в России в помещениях можно лишь зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками.