В ГД предложили дополнительные меры для борьбы с курением Депутат Хамзаев предложил обязать табачные корпорации раскрывать состав сигарет

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Борьба с никотиновой зависимостью только с помощью увеличения акцизов на сигареты не даст результата, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Султан Хамзаев. По мнению парламентария, для сохранения здоровья граждан государство должно ввести дополнительные меры, включая обнародование реального состава сигарет.

Самый правильный, самый нужный шаг — обязать табачные корпорации раскрывать состав того, что реально содержится в сигаретах. Многие граждане моментально откажутся курить эти химические реагенты, которые продают под видом табака, — считаетнародный избранник.

Хамзаев также предложил заставить табачные корпорации выплачивать «налог на здоровье» и ввести унифицированную пачку сигарет — болотного цвета и без маркетинговых уловок. Кроме того, по его мнению, необходимо продолжать объяснять россиянам вред курения и пропагандировать здоровый образ жизни.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за производство и продажу табака без лицензии. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Закон расширяет статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное производство и оборот этилового спирта. Теперь за производство, хранение и продажу табака без лицензии на сумму более 100 тысяч рублей нарушителю выпишут штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, присудят принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.