В ГД предложили давать россиянам дополнительные выходные для ревакцинации

Работающим россиянам следует предоставлять дополнительные выходные дни для ревакцинации от коронавируса. Такое мнению в интервью радио Sputnik высказал депутат Госдумы Федот Тумусов. Он считает, что это будет выгодно самим работодателям.

Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации, — сказал парламентарий.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса и повторная прививка, необходимая через полгода, на сегодняшний день являются единственным способом снизить риск заражения коронавирусом или госпитализации. Тумусов считает, что работодателям выгодно, чтобы сотрудники были здоровы, ведь в случае заболевания работники временно выбывают из строя, что негативно отражается на экономике компании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коронавирусные ограничения призваны стимулировать граждан к прохождению вакцинации и ревакцинации.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию. Он рассказал, что некоторое время назад сам повторно привился от коронавируса, а затем испытал назальную вакцину от COVID-19.