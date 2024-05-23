В ГД пояснили, за что арестовали генерала Шамарина Соболев: расследование по Шамарину проходит из-за его отношения к спецзаказам

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Расследование в отношении начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, там может быть «не все так чисто».

Расследование [проводится] не потому, что он за связь отвечал, а потому что он отвечал за заказы спецсредств, которые обеспечивают связь. И, наверное, не все там чисто. Наверное, я так думаю, — сказал Соболев.

При этом он добавил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО». Сейчас, уточнил он, ее качество улучшается. При этом он напомнил, что Советский Союз по автоматизированным средствам управления войсками опережал все страны мира, в том числе и США, на 20 лет.

Ранее сообщалось, что замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин арестован на два месяца. Решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Юрист Илья Русяев считает, что обвиняемому грозит лишение генеральского звания и государственных наград. В беседе с NEWS.ru он отметил, что суд может применить лишение звания в качестве дополнительного наказания при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.