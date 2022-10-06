В ГД поддержали идею снять с эфиров песни всех критикующих СВО звезд Депутат Драпеко заявила, что обойдется без песен критикующих СВО звезд

Фото: elena_drapeko/vk.com

Елена Драпеко

Без песен критикующих спецоперацию России на Украине артистов можно обойтись, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко. Она также предложила таких артистов ограничить в гражданских правах. Парламентарий подчеркнула, что нельзя закрывать глаза на слова и действия выступивших против страны знаменитостей, пишут «Народные Новости».

Если творчество музыкантов, которые выступили против спецоперации, будет снято с эфиров, то и слава богу. Без песен Меладзе я точно обойдусь. Песни Пугачевой мне очень жаль, но когда я захочу их послушать, то у меня есть записи, — сказала Драпеко.

Она добавила, что в Конституции России прописаны обязанности гражданина и права, и те, кто не исполняет свои обязанности, «должны быть ограничены в правах».

Как сообщал портал SOLENKA.INFO со ссылкой на редактора эфира одной из крупных радиостанций, с эфиров негласно сняты все песни Аллы Пугачевой, Валерия и Константина Меладзе. Это якобы связано с их публичным осуждением военной операции на Украине. Запрещенными оказались также песни из репертуара Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и ряда других исполнителей, написанные Константином Меладзе.

Пугачева ранее написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) следующее сообщение: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами». В ответ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды.