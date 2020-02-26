https://static.news.ru/photo/6a7a2c00-58aa-11ea-81f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить трансляцию по радио песен, в которых упоминается алкоголь, не имеет смысла и является «абсолютно популистским». Об этом заявил первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов.

По мнению депутата, каких-либо вариантов реализации этой инициативы не существует, сообщает телеканал «Москва 24».

По словам самого Жириновского, песни с упоминаем алкоголя являются его пропагандой и лишний раз привлекают внимание молодёжи к спиртному.

Ранее NEWS.ru писал, что воспитанники детского сада в Перми праздновали Масленицу под песню, в которой упоминаются водка, пиво и вино. Руководство учреждение распорядилось провести служебную проверку.