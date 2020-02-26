Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить трансляцию по радио песен, в которых упоминается алкоголь, не имеет смысла и является «абсолютно популистским». Об этом заявил первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов.
По мнению депутата, каких-либо вариантов реализации этой инициативы не существует,
По словам самого Жириновского, песни с упоминаем алкоголя являются его пропагандой и лишний раз привлекают внимание молодёжи к спиртному.
Ранее NEWS.ru писал, что воспитанники детского сада в Перми праздновали Масленицу под песню, в которой упоминаются водка, пиво и вино. Руководство учреждение распорядилось провести служебную проверку.
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