В ГД отреагировали на слух о замене паспортов ради одной памятки

https://static.news.ru/photo/b0c6e502-978a-11eb-ae2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заставлять россиян менять паспорта только ради добавления памятки — избыточная мера, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий также напомнила о перспективе внедрения электронных аналогов паспортов.

Более того, сегодня мы уже заявляем, что со временем весь цифровой мир перейдёт на цифровые паспорта. Конечно, эта ситуация не минует и Россию. Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который, возможно, объединит несколько документов, — цитирует её RT.

Паспорта граждан РФ планируют дополнять информацией о порядке выдачи и замены, но возможные изменения точно не приведут к массовой замене документов, отметили в пресс-службе МВД РФ. На данный момент предусмотрено оформление нового удостоверения личности в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет — бессрочно. Согласно новому законопроекту МВД, на последней странице разместят памятку для владельца паспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВД России предлагают внести изменения в Положение о паспорте гражданина РФ в части окончания срока его действия из-за достижения владельцем возраста, когда документ необходимо менять. В ведомстве пояснили, что в период замены документа граждане могут столкнуться с ограничением своих прав.