В России отменили день тишины при многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/6e7c8bfe-a359-11eb-9939-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, которым вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования. Таким образом депутаты отменили так называемый день тишины перед выборами, сообщает РИА Новости.

Согласно внесённым изменениям, в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение агитационных действий должно быть завершено «в ноль часов по местному времени первого дня голосования». Кроме того, поправки предполагают , что в случае отказа регистрировать кандидатов на выборы у них есть срок обжаловать это решение в течение пяти дней.

Также предполагается с 10 до 5 дней сократить срок подачи жалобы на аналогичные действия. Уточняется, что комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, принятие которого позволит лётчикам и шахтёрам не собирать больше самостоятельно бумаги и доказывать, что они работали много лет. Речь идёт о членах лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категориях работников организаций угольной промышленности. Процесс выплаты дополнительного социального обеспечения для них должен упроститься, когда сведения в ПФР о периодах работы обяжут передавать работодателей.