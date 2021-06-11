В ГД осудили идею Рады добавить на форму футболистов ещё три региона России

https://static.news.ru/photo/e52aeb22-cac0-11eb-ad11-96000091f725_660.jpg Фото: andriy.pavelko/facebook.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова осудила предложение депутата Рады добавить на форму украинских футболистов ещё три региона России. По её словам, это очередная провокация, пишет «360».

Не надо вестись на провокации. Люди просто начинают хайповать, зарабатывают какие-то электоральные дивиденды, — отметила олимпийская чемпионка.

Она предположила, что возможно эта идея в Раде возникла после предложения российских депутатов выйти сборной РФ на поле с картой Российской империи.

Шестого июня на Украине был представлен новый комплект формы национальной сборной по футболу, в которой она должна была выступить на Евро-2020. На футболках были размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», ассоциирующиеся с лозунгами националистов, а также силуэт российского полуострова Крым. Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил на форму добавить ещё несколько регионов России. На своей странице в соцсети он прикрепил фото, на котором на футбольной форме помимо Крыма также также добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области, включая столицу региона.