В ГД одобрили законопроект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети

https://static.news.ru/photo/9b084786-3edb-11eb-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий наказание в виде 10 лет лишения свободы за склонение к употреблению наркотиков с помощью Интернета.

Документ подготовлен депутатами, входящими в состав комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России. Проект предусматривает внесение изменений в ст. 230 УК РФ и ст. 151 УПК РФ.

В законопроекте также прописано, что если указанное преступление повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, то виновным будет грозить от 12 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, их могут лишить права заниматься определённой деятельностью или работать на определённых должностях на срок до 20 лет.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, являющийся одним из авторов инициативы, пояснил, что в настоящее время злоумышленники активно используют соцсети, популярные интернет-форумы и крупные сайты для рекламы наркотиков. Быстрота распространения такой информации и охват аудитории весьма велики, поскольку доступ к этим ресурсам имеет неограниченное число пользователей, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд признал жительницу Пензы виновной в пропаганде наркотиков за публикацию в соцсетях носков с принтом конопли. Женщину приговорили к штрафу в размере четырёх тысяч рублей. Свою вину она признала.