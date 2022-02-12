В Госдуме одобрили штрафы за уравнивание ролей СССР и Третьего Рейха в ВОВ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Изменения предлагается внести в КоАП РФ, пишет РИА Новости.

Предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырёх тысяч рублей, — говорится в пояснительной записке.

За повторные нарушения граждане заплатят до пяти тысяч штрафа, должностные — до 20 тысяч, а юридические лица — до 100 тысяч рублей. Протоколы об административном правонарушении будут составлять сотрудники полиции, а также должностные лица органов, которые осуществляют надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — уточняют авторы законопроекта.

Ранее штраф в размере 300 тыс рублей назначил суд в Волгограде студенту Денису Воронцову, который опубликовал фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка». На портал он выложил фотографии начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера. Студент при этом указал, что на снимке якобы запечатлён участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

Ранее за подобное правонарушение был оштрафован житель Томска Сергей Сахаров. Его осудили на два года условно за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на этом же сайте. Также молодой человек должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.