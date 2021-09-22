В ГД оценили призыв ВС РФ не отправлять в колонию за «нищие» преступления

Человек не должен нарушать закон ни при каких условиях, даже на фоне нищеты, иначе тяжёлым материальным или семейным положением начнут оправдывать любые преступления, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Мельник. Таким образом парламентарий прокомментировал призыв Верховного суда России (ВС) не отправлять в колонию обвиняемых в нетяжких преступлениях, совершённых из-за тяжёлого финансового положения, при условии признания ими вины и «сожалении о содеянном».

Всё должно быть по закону. Его надо соблюдать. Если закон позволяет это сделать (не отправлять в колонию. — NEWS.ru), то на усмотрение судьи. Всё это должна решать инстанция. Можно, конечно, войти в положение человека, но тогда можно оправдать любые преступления своим тяжёлым семейным положением. Но это не так, так не должно быть. Человек не должен никогда нарушать закон. Несмотря ни на что, — подчеркнул Мельник.

ВС РФ рассмотрел жалобу на приговор осуждённому за незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в особо крупном размере. Отмечается, что преступление было совершено с отягчающими обстоятельствами, а именно группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый получил три года колонии общего режима. Его адвокат счёл вердикт слишком суровым. По его мнению, контрабанда является правонарушением в области экономической деятельности и вред в результате действий его подзащитного причинён не был.

Представитель защиты отметил, что в материалах уголовного дела говорится о наличии у осуждённого тяжелобольных малолетних детей и престарелых родителей, проживающих вместе с ним и находящихся на иждивении. Но в суде не оценили влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, передаёт РАПСИ.

Однако указанное решение суда не основано на обстоятельствах совершённого [обвиняемым] преступления и данных о личности осуждённого, — цитирует портал ВС РФ.

Ранее Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным. Особое внимание обратят на факты травли сотрудника, которого решили выжить с работы.