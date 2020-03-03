https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Борис Менделевич прокомментировал слова главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США о том, что люди должны прекратить использовать респираторные маски, потому что они неэффективны против коронавируса.

В связи с тем, что мы до конца на знаем все пути передачи коронавируса, любой вид защиты будет уместен, в том числе и ношение медицинских масок, — отметил депутат в разговоре с порталом «ПолитЭксперт».

Он напомнил, что согласно законам эпидемиологии, человек должен носить маску, если он почувствовал первые симптомы заболевания.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

2 марта выяснилось, что опасную инфекцию подхватил москвич, вернувшийся из Италии в конце февраля. Он контактировал более чем с сотней человек. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей, писал NEWS.ru.