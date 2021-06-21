В Госдуме оценили предложение сократить рабочий день из-за жары

В Госдуме заявили, что инициировать законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня при высокой температуре воздуха в помещении не планируется. Об этом «Газете.Ru» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, действующая система работает эффективно, а работодатели прислушиваются к рекомендациям Роспотребнадзора, поэтому существующие в стране нормы не стоит подвергать дополнительным регуляторным воздействиям.

Насколько я помню, регуляторная гильотина не коснулась СанПиНов, которые как раз устанавливают сокращённую продолжительность рабочего дня в зависимости от температуры воздуха, — уточнила Бессараб.

Депутат напомнила, что проблема с жарой в офисах была актуальна в советский период, когда не было бытовых кондиционеров. Сейчас рекомендации Роспотребнадзора касаются рабочих мест, где поверхность нагревается и её сложно охладить.

Всё это, безусловно, должно выполняться, потому что воздействие температуры на организм человека бывает крайне вредным и повышение температуры способствует повышению температуры нашего организма, — объяснила она.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа, а при температуре в помещении 30,5 градуса рабочее время советует уменьшить на четыре часа.