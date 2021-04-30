В ГД оценили новую меру МВД против телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/a9cfc6d0-ab33-11eb-b38c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработка модуля «Антимошенник» для мобильного приложения МВД — очень важная процедура, поскольку злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана граждан. Об этом RT заявил первый замруководителя фракции «Единой России», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат отметил , что фантазия у телефонных мошенников «безгранична» и они используют любые направления деятельности. Поскольку преступники применяют самые современные цифровые технологии и разнообразные способы мошенничества, сервис должен будет постоянно обновляться.

Ранее сообщалось, что модуль «Антимошенник» должен появиться к концу 2021 года. Он будет предупреждать пользователей о том, что ими звонят или пишут с телефонов, используемых для совершения противоправных действий.

Сервис будет содержать также «Белый список», позволяющий исключить блокировку того или иного номера. Формироваться этот список будет на усмотрение пользователя.

Создание сервиса обойдётся почти в 45 млн рублей. Контракт на его разработку МВД заключило в марте.