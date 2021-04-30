В ГД оценили новую меру МВД против телефонных мошенников

Разработка модуля «Антимошенник» для мобильного приложения МВД — очень важная процедура, поскольку злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана граждан. Об этом RT заявил первый замруководителя фракции «Единой России», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Депутат
Ранее сообщалось, что модуль «Антимошенник» должен появиться к концу 2021 года. Он будет предупреждать пользователей о том, что ими звонят или пишут с телефонов, используемых для совершения противоправных действий.
Сервис будет содержать также «Белый список», позволяющий исключить блокировку того или иного номера. Формироваться этот список будет на усмотрение пользователя.
Создание сервиса обойдётся почти в 45 млн рублей. Контракт на его разработку МВД заключило в марте.