В ГД оценили идею ввести ответственность для уклонистов от мобилизации Депутаты Картаполов и Пискарев назвали неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев выступили против введения уголовной ответственности в России за уклонение от мобилизации, говорится на сайте «Единой России». В опубликованном комментарии депутатов говорится, что вышеуказанная инициатива в настоящее время нижней палатой парламента не рассматривается, поскольку частичная мобилизация в РФ завершена, следовательно и уголовная ответственность за ее избегание уже не актуальна.

Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами, — пояснили депутаты.

Ранее «Известия», ссылаясь на источники в нижней палате парламента, сообщили, что депутаты и сенаторы приняли решение ввести уголовное наказание для граждан РФ за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал такое предложение неактуальным, поскольку в России завершились мобилизационные мероприятия. При этом он подчеркнул, что отсутствие уголовного наказания для уклонистов — пробел в законодательстве.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется, что подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.