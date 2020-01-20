https://static.news.ru/photo/abc4f24e-3b72-11ea-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что идея Совета Федерации о запрете размещения хостелов в подвалах не лишена логики.

Прямым запретом, я не уверен, что мы решим эту проблему. На сегодняшний день рычагов достаточно. Необходимо просто как-то контрольные функции пересмотреть, им новый импульс придать, но если такая инициатива от коллег поступит, то мы, безусловно, её обсудим, — цитирует Пахомова « Москва 24 ».

По его словам, законное выполнение требований для размещения хостелов и отелей в целом делает существование гостинично-отельного бизнеса в цокольных и подвальных помещениях очень непростым.

ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.

Как ранее писал NEWS.ru, в понедельник, 20 января, российские СМИ опубликовали имена четырёх из пяти человек, погибших в результате аварии с прорывом трубы в мини-отеле «Карамель».