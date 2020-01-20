Первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что идея Совета Федерации о запрете размещения хостелов в подвалах не лишена логики.
Прямым запретом, я не уверен, что мы решим эту проблему. На сегодняшний день рычагов достаточно. Необходимо просто как-то контрольные функции пересмотреть, им новый импульс придать, но если такая инициатива от коллег поступит, то мы, безусловно, её обсудим, — цитирует Пахомова «Москва 24».
По его словам, законное выполнение требований для размещения хостелов и отелей в целом делает существование гостинично-отельного бизнеса в цокольных и подвальных помещениях очень непростым.
ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.
Как ранее писал NEWS.ru, в понедельник, 20 января, российские СМИ опубликовали имена четырёх из пяти человек, погибших в результате аварии с прорывом трубы в мини-отеле «Карамель».