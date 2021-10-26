В ГД объяснили, почему звёзды так легко получают гражданство России

Зарубежные звёзды шоу-бизнеса или спорта легко получают гражданство России, так как их личность не требует проверок. Знаменитости «как на ладошке у всего мира», объяснил NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. Таким образом он прокомментировал получение паспорта РФ уругвайской певицей и актрисой Наталией Орейро.

А что в этом плохого, в общем-то? Если действительно знаменитый человек, который чем-либо прославился, я не беру конкретно Орейро, заявляет о том, что хочет получить гражданство какой-то страны, это, на мой взгляд, плюс стране, о которой идёт речь. Не вижу в этом ничего зазорного, когда это обсуждают в таком ключе, что как это неправильно, плохо, считаю это неверным, — добавил Шолохов.

Собеседник также не стал отрицать проблемы с получением паспорта РФ категориями граждан, «считающих себя русскими и принадлежащими к нашей стране». По его словам, сейчас процедуру упростили, хотя ещё пять лет назад она была «невероятно сложной, и, как обычно в таких случаях, коррумпированной».

Сейчас стало намного проще, особенно для граждан Украины, где наши соплеменники в тяжёлой ситуации оказываются. Такое сравнение (с получением гражданства РФ знаменитостями. — NEWS.ru) невольно возникает. Когда речь идёт о знаменитости — проверки не нужны, человек как на ладошке у всего мира. Если говорить просто о человеке, у него, конечно, прав не меньше, но проверить, кто он такой на самом деле, необходимо, — резюмировал Шолохов.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, а также её сыну. Она стала популярной в нашей стране благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел».

Орейро также известна по фильмам «Богатые и знаменитые», «Клеопатра», «Ты — моя жизнь» и многим другим. Кроме того, она является популярной певицей. Орейро выпустила три полноценных альбома, столько же оригинальных саундтреков и более десятка синглов. Артистка многократно приезжала в Россию с гастролями, посвятила нашей стране несколько песен.