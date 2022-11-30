В Госдуме объяснили, почему нельзя отменять новогодние гуляния на фоне СВО Депутат ГД Колунов назвал реализацию новогодних гуляний в России поддержкой экономики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru назвал правильным решение властей Москвы и ряда других российских городов не отменять новогодние мероприятия на фоне специальной операции ВС РФ на Украине. По его мнению, отмена новогодних гуляний нанесет ущерб экономике, бизнесу и туризму в России. Депутат добавил, что отсутствие привычных новогодних мероприятий лишит детей праздника, чего допускать нельзя.

От поддержки экономики отказываться нельзя. Правильно, что Москва и большинство городов России не отменили новогоднее оформление улиц, ТЦ и площадей. Это важно для бизнеса и экономики, для туризма, — пояснил Колунов.

В пример он привел производство елочных украшений, над которым фабрики работали целый год ради нескольких недель продаж. Отмена празднеств, считает депутат, принесет значительные убытки производителям. Он также подчеркнул, что подготовка к празднованию Нового года является одним из звеньев российской экономики.

Все это — звенья нашей экономики, развития и возможности поддерживать СВО. Главный вопрос — дети. Как можно лишить детей участников СВО праздника? — добавил Колунов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов заявил, что новогодние выходные необходимо урезать. Он пояснил, что в холодное время года россияне не могут комфортно прогуляться по улице, а билеты на различные мероприятия в этот период стоят дорого. Миронов предложил перенести выходные дни на май, чтобы объединить нерабочие дни между 1 мая и 9 мая.