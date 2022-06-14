В ГД объяснили, почему не нужно вводить уроки трезвости и здоровья в школах Депутат Госдумы Леонов назвал бессмысленной идею об уроках трезвости и здоровья в школах

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru отреагировал на инициативу депутата ГД Николая Бурляева, который призвал ввести в российских школах уроки трезвости и здоровья. По его мнению, эта идея не имеет смысла, такие специальные занятия не нужны в школах, так как уроки трезвости и здоровья должны даваться в семье. Более того, подобные занятия будут означать дополнительную нагрузку на школьных преподавателей, которая и так велика.

Находясь в семье, ребенок видит, как живут его родители, употребляют или не употребляют алкоголь, и в каких количествах, как занимаются спортом. В любом случае, пример для ребенка — это родители. Это предмет воспитания, — сказал Леонов.

Депутат напомнил, что уроки здорового образа жизни уже проходят в школах в рамках физкультуры, где дети занимаются общей физической подготовкой, а не профессиональным спортом. Более того, в рамках школьной программы при изучении различных предметов эти вопросы поднимаются и обсуждаются.

Тем более есть факультативные занятия и мероприятия в школах, которые в том числе направлены на пропаганду здорового образа жизни. В этом смысле учителя в школе делают все, что от них зависит. Соответственно, эти инициативы в рамках школы не имеют под собой никакого смысла, — заявил Леонов.

Он напомнил, что сейчас очень много обсуждается вопросов бюрократии и нагрузки на школьных педагогов, а подобная инициатива добавит им еще больше работы.

Несмотря на то что это постоянно обсуждается и депутаты двумя руками за, чтобы наших учителей оградить от дополнительной нагрузки, они эту же дополнительную нагрузку на них вешают, — подытожил Леонов.

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