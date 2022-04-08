В ГД обвинили YouTube в подрывной антироссийской деятельности

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отреагировал в своём Telegram-канале на блокировку в YouTube канала «Дума ТВ». Он заявил, что хостинг ведёт откровенно антироссийскую деятельность и к нему необходимо принять соответствующие меры.

Пора признать, что YouTube — ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было, — написал парламентарий.

Депутат добавил, что от блокировки канала «Дума ТВ» пострадают граждане России, которые могли смотреть заседания нижней палаты парламента, следить за её работой, получать разъяснения по поводу принимаемых законов. Их лишили возможности получать официальную и достоверную информацию. При этом YouTube буквально наводнён «чудовищными фейками», направленными на дискредитацию российских военных и на раскачивание внутриполитической ситуации в России.

Канал «Дума ТВ» был заблокирован на YouTube 9 апреля. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что это связано с санкциями, введёнными в отношении России.

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к каналу Госдумы. В ведомстве заявили, что Google «поддерживает антироссийскую позицию в развязанной Западом информационной войне», а YouTube является «ключевой площадкой для распространения фейков» о Вооружённых силах России и спецоперации на Украине.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв отметил, что действия Google дают все основания для максимально жёстких мер реагирования, в том числе для ограничения всех способов заработка компании на территории РФ.