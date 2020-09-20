В ГД обсудят законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

https://static.news.ru/photo/7f5340c8-fbe1-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому местные власти смогут принимать программу сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.

Как пишет «Коммерсант», наряду с компенсацией и согласием двух третей собственников жилья, в проекте указывается на право властей принудительно изымать недвижимость при необходимости «комплексного развития территорий».

Авторы законопроекта предлагают внести в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы поправки, которые дадут местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Издание отмечает, что многое в законопроекте было взято из нормативной базы по программе реновации в Москве. При этом само понятие «реновация» в документе не указывается. В частности, переселенцы должны будут получить равнозначное жильё в том же населённом пункте или районе. Также собственники смогут выбрать взамен нового жилья материальную компенсацию.

Как сообщал NEWS.ru, в июне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю страну. Речь идёт о расселении граждан из пятиэтажек, а также из ветхого и непригодного жилья. Для реализации программы, по мнению спикера, нужно выработать правила, принять законы и сделать её экономически выгодной для инвесторов, без которых никаких государственных средств на это не хватит. Матвиенко напомнила, что в настоящее время расселение пятиэтажек идёт в России и Санкт-Петербурге, однако нужно, чтобы программа заработала по всей стране.