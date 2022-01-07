Депутат Госдумы назвала условие для повышения пенсий в России
Депутат Бессараб: пенсии в России вырастут при повышении зарплат
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:01, 07 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что пенсии россиян вырастут при условии повышения зарплат. По её словам, рост пенсий зависит не от экономики, а от зарплат, из которых формируется солидарный пенсионный фонд, сообщает URA.RU.
Пенсия, по сути, — это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд, — пояснила депутат.
По словам Бессараб, в ближайшие годы власти намерены поднимать размер пенсий неработающим пенсионерам. Так, к 2024 году она должна составлять порядка 20 тысяч рублей. В 2022-м страховые пенсии у неработающих пенсионеров достигнут показателя в 18,5 тысячи рублей.
Если будет возможность повышать ещё пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае, на процент инфляции она будет подниматься,— подчеркнула парламентарий.
Ранее сообщалось, что пенсионерам в России повысят пособия на ритуальные услуги. Речь идёт о социальном пособии на погребение. Денежные средства выделяются родственникам усопшего, которые будут организовывать похороны.
Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН доктор экономических наук Жанна Голодова заявила, что для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии. Она коснётся бывших работников сельхозпредприятий и будет выплачиваться, даже если человек покинул село и переехал в город.