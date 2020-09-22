В ГД назвали страшным получение разведкой США банковских данных россиян

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Утечка секретных данных финансовой разведки Соединённых Штатов Америки (FinCEN) показала, что служба получает информацию даже о банковских переводах в долларах США внутри российских банков.

Такую ситуацию с доступностью информации о гражданах России депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев назвал страшной.

Как рассказал парламентарий NEWS.ru, в России принят закон о государственном регистре, где хотят на каждого жителя России завести номер и туда сбрасывать абсолютно всю информацию, в то числе и банковские счета, и данные о недвижимости. В связи с последними событиями возникает вопрос, на насколько закрыта будет эта информация.

Оказывается, этой информацией государственные органы просто торгуют, причём на законном основании. Эти данные, допустим по недвижимости, могут получить риелторы, контрольные надзорные органы, да даже МФЦ может запросить любые данные. Кто угодно может запросить, и нет проблем для злоупотребления. И когда происходит такая утечка, конечно, это страшно, — сказал Арефьев.

Депутат отметил, что сейчас не время переходить полностью на электронные носители. Гораздо надёжнее некоторые бумаги держать под замком в сейфе. По крайнее мере, взломать сейф сложнее, а вот выйти на базу данных даже банка можно, что и делали хакеры уже неоднократно. Арефьев подчеркнул, что, скорее всего, отслеживали не простых граждан, а каких-то миллиардеров и миллионеров.

Кто знает, может быть завтра введут санкции против тех, чьи данные по транзакциям они получили. За незаконный какой-то оборот или ещё за что. Поэтому нашим правителям надо хорошо подумать, надо ли всё переносить на электронные носители, с которых можно осуществить утечку. Люди могут пострадать как богатые, так и бедные, — сказал он.

По его словам, он каждый день читает, что то телефонная база утекла в сеть, то банковская база. Кто его знает, для чего и с какой целью это делается. Не зря за рубежом люди стали деньги хранить в консервных банках, а не в банках, подчеркнул Арефьев.

Ранее NEWS.ru писал, что близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные» транзакции в американских банках. Об этом говорится в исследовании Международного расследовательского проекта журналистов «Кассандра», который обнародовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов Минфина США.

Расследование основано на утечке более 2,1 тысячи отчётов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева, бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе.